جامعة الجوف تدشن الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية وتوقع مذكرة تفاهم مع شركة هواوي

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دشنت جامعة الجوف الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية الجديدة، بحضور معالي مدير الجامعة أ .د/ إسماعيل البشري، كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية لإنشاء أكاديمية التدريب.

وبدأ الحفل بكلمة المشرف العام على إدارة تقنية المعلومات والمشاريع التقنية د.ماجد الفياض، قدم خلالها عرضاً عن استراتيجية التحول الرقمي ومفهومها وأهم مميزاتها ومكوناتها، مشيراً إلى أنها تهدف إلى بناء مجتمعات متكاملة وشفافه.

وبين د.الفياض جهود المملكة في مجال التحول الرقمي خلال الخمس سنوات الأخيرة، منوها أنها تستهدف أربعة جهات من ضمنها التعليم الرقمي.

وأوضح أن الخطة الاستراتيجية للجامعة شملت مجموعة من الأنظمة الإلكترونية التي تسهم في تطوير البيئة التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب والطالبات والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الخطة تأتي استكمالاً للخطة التي أقرتها الجامعة خلال العام الماضي، بأن تصبح رائدة في مجال التعليم والبحث العلمي والإبداع محلياً ودولياً.

وتطرق د.الفياض إلى منهجية إعداد الخطة، ومقومات نجاح تحقيقها التي تتمثل في الدعم السخي المقدم من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين، والبنية التحتية التقنية، وإنشاء وحدة التحول الوطني، وموافقة مجلس الجامعة على هيكلة الإدارة العامة لتقنية المعلومات والمشاريع التقنية.

بعد ذلك دشّن معالي مدير الجامعة الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي والتعاملات الإلكترونية التي تشمل نظام تيسير المطور وأنظمة وكالات الجامعة، ثم قدم معاليه كلمة أكد خلالها أن تدشين الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي يأتي مواكباً لرؤية المملكة في جانب تنمية البنية التحتية الرقمية، معتبراً أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهود قامت بها جهات متعددة داخل الجامعة، على رأسها الإدارة العامة لتقنية المعلومات والمشاريع التقنية.

وبين معاليه، أن رؤية المملكة 2030 جعلت مبادرة التحول الوطني إحدى المبادرات الرئيسية التي تقوم عليها لأن العالم اتجه كلياً نحو الاستخدامات الإلكترونية والتقنية في المجالات كافة، مشيراً إلى أن العالم يتنافس في المزيد من الاقتراحات والابتكارات في التقنية التي تقود إلى التحولات الرقمية.

وأكد الدكتور البشري، أن الجامعة تعمل جاهدة على مواكبة التحولات الرقمية من خلال خطة وضعت قبل عامين لتحقيق ذلك الهدف،

ولفت إلى أن الجامعة يتوفر بها عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس بكليات الحاسب والمعلومات والهندسة مما يمكنهم من القيام بدور كبير في تطوير خطة التحول الرقمي.

ودعا معاليه الله أن يديم التقدم والتنمية على البلاد وتحقيق رؤية المملكة وما يصبو إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، في النهوض بالمملكة لدرجات أكثر تقدماً ومنافسة.

بعد ذلك، شاهد الحضور عرضاً تعريفياً عن جهود الإدارة العامة لتقنية المعلومات لتحقيق خطة التحول الرقمي، وعرضاً مرئياً يحكى جانب من قصة النجاح في الجامعة في جانب الخدمات الإلكترونية.

ثم وقعت الجامعة، مذكرة تفاهم مع شركة هواوي الصينية، تهدف لإنشاء أكاديمية لتدريب الطلاب والمجتمع وتقديم العديد من المبادرات المتميزة في المجال، وقد وقعها من جانب الجامعة معالي الدكتور إسماعيل البشري، ومن جانب شركة هواوي السيد دنس زهاينج، وتأتي المذكرة في إطار سعي الجامعة نحو تحقيق أهداف خطتها الاستراتيجية وخطة التحول الرقمي.

وفي ختام الحفل تم تبادل الهدايا التذكارية .