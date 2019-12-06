مهيأ تسدل الستار على ملتقى التربية الخاصة الأول بالجوف

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أسدل ملتقى مهيأ للتربية الخاصة الأول بمنطقة الجوف و الذي ينظمه فريق مهيأ لذوي الإعاقة بالتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر الجوف” ، الستار على فعاليات و برامج الملتقى بحضور مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة الحدود الشمالية الاستاذ زيدي بن راكد الرويلي ، و عددٍ من المسئولين و المهتمين .

بدأت فعاليات الملتقى بإقامة ندوة بعنوان آلية تشخيص طيف التوحد حسب تشخيص الأمراض (النسخة الخامسة) نفذه الدكتور نبهان بن عبد الله أبو أصليح ، تحدث من خلالها عن مفهوم و تعريف اضطراب طيف التوحد ، و أعراض طيف التوحد و التواصل والتفاعل الاجتماعي لدى الطفل المصاب ،كما تحدث الدكتور نبهان عن التشخيص و العلاج و أنماط السلوك للطفل المصاب .

و في ذات السياق استمرت الأجنحة المشاركة في استقبال زوار و ضيوف الملتقى و تقديم الخدمات التوعوية و الاستشارات الفنية و التخصصية ، بالإضافة إلى تقديم عددٍ من البرامج التربية و العلاجية للراغبين .

وفي نهاية الملتقى قام المدير التنفيذي لجمعية جستر الجوف الأستاذ فهيد بن عشوي الشمري و بمعيته ممثل فريق مهيأ للتربية الخاصة الأستاذ فايز بن صالح العنزي بتكريم الجهات الداعمة والمشاركة ، واللجان العاملة بدروع الملتقى التذكارية .

كما قامت جمعية جستر للتربية الخاصة بالتعاون مع مُهيأ لذوي الإعاقة بتكريم المركز الثقافي بالجوف نظير استضافتهم لفعاليات الملتقى و تعاونهم المميز و تسخير كافة إمكانات المركز للملتقى ، وقامت جمعية جستر بتكريم فريق مُهيأ لذوي الإعاقة التطوعي بمناسبة نجاح الملتقى الأول .

كما تمّ تقديم شهادات الشكر للمشاركين في تنفيذ برامج الملتقى و اللجان التنظيمية و العاملين في الأجنحة ، مثمنين للجميع تعاونهم و تفاعلهم مع الملتقى .

من جانبه أوضحت قائدة فريق مهيأ الأستاذة عبير بنت صالح العنزي بأن الملتقى بعد توفيق الله قد حقق الهدف المأمول منه ، مقدمًا نتائج إيجابية ، نفذت من خلاله العديد من المبادرات و الشراكات المجتمعية و التي سوف تخدم ذوي الإعاقة ، مؤكدةً بأن هذا الملتقى سوف يكون نواة لإقامة العديد من الملتقيات في المستقبل ، و قدمت العنزي شكرها و تقديرها لكافة شركاء النجاح من الجهات الحكومية و المؤسسات الأهلية و اللجان العاملة ، داعيةً الله سبحانه و تعالى أن يوفق الجميع و يبارك فيما قدموه و يسدد خطاهم .