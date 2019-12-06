مدير جامعة الجوف يستقبل قنصل فرنسا ويبحثان سبل التعاون الأكاديمي

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بحث معالي مدير جامعة الجوف أ.د/ إسماعيل البشري، خلال لقائه اليوم (الاربعاء) القنصل العام الفرنسي في مدينة جدة، السفير مصطفي

مهراج، سبل التعاون الأكاديمي بين جامعة الجوف والجامعات الفرنسية.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي مدير الجامعة، بالقنصل العام الفرنسي في المدينة الجامعية لجامعة الجوف، مقدماً له لمحه عن تاريخ ونشأة الجامعة وبرامجها الأكاديمية وماتقوم به من خدمة المجتمع من خلال مراكزها العلمية المتخصصة.

وأكد معاليه خلال اللقاء على أهمية تفعيل التواصل بين الجامعة والقنصلية الفرنسية في جدة، لتوظيف مختلف الجهود في فتح علاقات

تبادل أكاديمي بين جامعة الجوف والجامعات الفرنسية المتميزة .

من جهته، عبر القنصل العام الفرنسي عن سعادته بزيارة جامعة الجوف، مبدياً إعجابه بما شاهده وسمعه، من إمكانيات ومنشآت وبرامج في

الجامعة، متمنياً أن تثمر هذه الزيارة عن اتفاقيات وتعاون أكاديمي بين جامعة الجوف والجامعات الفرنسية في مختلف المجالات ذات الصلة .