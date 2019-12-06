أطلقت بلدية محافظة الوجه اليوم مبادراتها التطوعية متزامنة مع اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر في كل عام بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي و نائب رئيس المجلس البلدي وذلك بمتنزه الكورنيش الشمالي بالمحافظة.
وشملت المبادرات – التي شارك فيها طلاب مدارس المحافظة – ” نزرعها لننعم بها والنظافة قيم وحضارة وصنّاع الجمال وإزالة التشوه البصري ” تسهم جميعها في بث قيم التعاون والعمل المشترك وبالتالي تطوير العمل التطوعي لتعم فائدة على المجتمع فضلاً عن تعزيز جهود البلدية وشراكتها المجتمعية . شارك في المبادرة .
مبادرات ببلدية محافظة الوجه تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع
أطلقت بلدية محافظة الوجه اليوم مبادراتها التطوعية متزامنة مع اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر في كل عام بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي و نائب رئيس المجلس البلدي وذلك بمتنزه الكورنيش الشمالي بالمحافظة.
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