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مبادرات ببلدية محافظة الوجه تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع

مبادرات ببلدية محافظة الوجه تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع
http://almnatiq.net/?p=806989
المناطق- تبوك:

أطلقت بلدية محافظة الوجه اليوم مبادراتها التطوعية متزامنة مع اليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من شهر ديسمبر في كل عام بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس محمود بن عبدالله العطوي و نائب رئيس المجلس البلدي وذلك بمتنزه الكورنيش الشمالي بالمحافظة.
وشملت المبادرات – التي شارك فيها طلاب مدارس المحافظة – ” نزرعها لننعم بها والنظافة قيم وحضارة وصنّاع الجمال وإزالة التشوه البصري ” تسهم جميعها في بث قيم التعاون والعمل المشترك وبالتالي تطوير العمل التطوعي لتعم فائدة على المجتمع فضلاً عن تعزيز جهود البلدية وشراكتها المجتمعية . شارك في المبادرة .

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