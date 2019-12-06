مسيرة الـ 5000 متطوع بتبوك تُوصل رسالة المتطوعين في يومهم العالمي

المناطق- تبوك:

انطلق أكثر من 5000 متطوع اليوم بمنطقة تبوك في مسيرة بممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك تهدف لإيصال رسالة وأهمية الأعمال التطوعية تحت شعار “نمشي ونتطوع” بمشاركة 37 جهة حكومية بالمنطقة و27 فرقة تطوعية و 8 جمعيات خيرية.

وأوضح مدير فرع وزارة العمل بمنطقة تبوك الدكتور محمد بن عبدالله الحربي أن هذه المسيرة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع بغية تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي والخدمة المجتمعية على مستوى المملكة.

وأكد الدكتور ” الحربي” أن العمل التطوعي هو عمل أو نشاط يقوم به الإنسان لخدمة المجتمع والهدف من التطوع هو ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى والشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وتنمية المهارة الذاتية والتماسك والتآلف بين أفراده مبيناً أن هذه المبادرة التي يتم تنفيذها على مستوى المنطقة تأتي ضمن العديد من الأنشطة والفعاليات العلمية والعملية تحت شعار “تطوع لمستقبل يشمل الجميع” التي تبناها الفرع في اليوم العالمي للتطوع وتتضمن توزيع مطبوعات ومنشورات توعوية تحث على التطوع وصيانة 100 مسجد وترميم 100 منزل ومبادرة زراعة 5000 شتلة ومبادرة وحملة للتبرع بالدم وتنظيف الشواطئ وإزالة التشوه البصري ومبادرة ” تطوع بعلمك” لتقديم دورات مجانية للمجتمع إضافة إلى تنظيم عدد من المحاضرات وورش العمل والمعارض المصاحبة بالتعاون مع عدد من الجهات والجمعيات والفرق التطوعية بالمنطقة.

وأضاف أن اليوم العالمي للتطوع يأتي لإبراز أهمية التطوع لدى أفراد المجتمع باعتباره قيمة نبيلة وواجباً وطنياً يتعين على كل فرد من أفراد المجتمع القيام به اتجاه وطنه ومجتمعه وانطلاقاً من أن العمل التطوعي قيمة متأصلة في المجتمع، مبيناً أن رؤية المملكة 2030 عكست الاهتمام بتعميق قيمة التطوع في حياة المجتمع، وطالبت بتطوير وتوسيع ثقافة وأنشطة العمل التطوعي واستقطاب المزيد من المتطوعين بما يخدم المجتمع ويعزز مصالحه ومكتسباته.

وأشار إلى أن هذا اليوم يُعد فرصة فريدة للمتطوعين والمنظمات للاحتفال بجهودهم وتقاسم قيمهم وتعزيز عملهم فيما بين مجتمعاتهم المحلية والجهات الخيرية والحكومية والقطاع الخاص, رافعاً شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الراعي الأول والدائم للأعمال التطوعية والخيرية بالمنطقة و لجميع الجهات الحكومية والفرق التطوعية المشاركة في هذه المبادرة.

