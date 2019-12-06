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ليفربول مقبل على صفقتين كبريين.. والأعين على لاعب بأصل عربي

ليفربول مقبل على صفقتين كبريين.. والأعين على لاعب بأصل عربي
http://almnatiq.net/?p=806997
المناطق - وكالات

كشف موقع متخصص في أخبار ليفربول، أن النادي الإنجليزي مقبل على إبرام صفقتين “من العيار الثقيل”، إحداهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل.

ولم يعقد ليفربول صفقات تذكر في سوق الانتقالات خلال الصيف الماضي، حيث ضم الحارس الإسباني أدريان فقط.

وبحسب موقع “ذيس إن أنفيلد”، فإن الحفاظ على استقرار الفريق هذا الموسم قد أتى ثماره، إذ يبتعد فريق المدرب يورغن كلوب في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 8 نقاط عن ليستر سيتي الثاني، وعن منافسة اللدود حامل اللقب مانشستر سيتي الثالث بـ11 نقطة.

كما أن البدلاء في الفريق أثتبوا قدرتهم على التألق، بعد أن فاز ليفربول على غريمه المحلي إيفرتون 5-2، الأربعاء، في مباراة شهدت تألق البلجيكي ديفوك أوريغي والسويسري شيردان شاكيري، مما يؤكد أن كلوب قادر على تنفيذ مبدأ المدوارة، في موسم صعب يشهد كثافة في المباريات بمختلف المسابقات.

وأوضح الموقع أنه “رغم الأداء الرائع للفريق خلال الموسم الجاري، فإن النادي مقبل على صفقتين من العيار الثقيل بين الميركاتو الشتوي والميركاتو الصيفي المقبلين”.

ونقل الموقع عن مصادر قولها، إن “إمكانية انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي (مهاجم باريس سان جرمان) أمر غير ممكن”.

لكن المصادر أشارت إلى اهتمام ملحوظ من جانب بطل أوروبا، بلاعب خط وسط ليون الفرنسي ذي الأصل الجزائري حسام عوار، والإنجليزي جيدون سانشو جناح بوروسيا دوتمورند الألماني.

وأوضحت المصادر أن توقيع ليفربول عقد رعاية مع “نايكي” سيزيد من غلة خزائن النادي، مما سيسمح بالمنافسة على لاعبين بأسعار مرتفعة.

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