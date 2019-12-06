نادي الرياض للصم يتوج ببطولة المملكة لخماسيات كرة القدم

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توج نادي الرياض للصم كبطل لبطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم التي اختتمت على ملعب الصالة الرياضية بجامعة الملك سعود بمدينة الرياض بمشاركة 24 فريقاً من أندية ومراكز الصم في المملكة .

وتوج الفريق بعد فوزه في المباراة النهائية على مركز الباحة للصم بنتيجة ثلاث أهداف دون رد .

وقام رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد محمد القحطاني وبحضور عدد من أعضاء مجلس ادارة الاتحاد بتتويج أصحاب المراكز الأولى في البطولة حيث سلم نادي الرياض للصم كأس البطولة والميداليات الذهبية بينما تسلم لاعبي مركز الباحة للصم الميداليات الفضية ولاعبي مركز بيشة للصم الميداليات البرونزية بعد أن حل في المركز الثالث بعد فوزه في مباراة المركز الثالث والرابع على مركز حائل بنتيجة ثمان أهداف مقابل خمسة أهداف .

وجرى خلال التتويج تكريم اللاعبين المميزين في البطولة حيث تحصل لاعب نادي الرياض للصم سليمان الفيفي على جائزة أفضل لاعب وحارس مركز حائل بكر الشمري تحصل على جائزة أفضل حارس ونال لاعب مركز الطائف عبدالرحمن الجودي جائزة هداف البطولة وحصل مدرب نادي الرياض على الشهري على جائزة أفضل مدرب في البطولة ونال إداري مركز الباحة عبدالرحمن الزهراني جائزة أفضل إداري في البطولة بينما حصل مركز حائل على جائزة الفريق المثالي .

من جانبه بارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم سعيد بن محمد القحطاني نجاح البطولة وارتفاع مستوى المنافسة فيها بين المشاركين ، مؤكدا حرص الاتحاد على تنويع الأنشطة وزيادة المنافسة بين المراكز والأندية وتحقيق الأهداف المرجوة وتطلعات الهيئة العامة للرياضة التي تحرص على المشاركة المجتمعية بين شرائح المجتمع والرياضة التي هي أحد الأنشطة الرئيسية لتحقق تلك الأهداف.