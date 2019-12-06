الأهلي والنصر إلى دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين

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تأهل فريق الأهلي إلى دور 16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم عقب فوزه على النجوم بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية ضمن دور الـ 32 من المسابقة .

وسجل أهداف الأهلي الجزائري يوسف بلايلي هدفين في الدقيقتين 3 و 60، وعبد الرحمن غريب في الدقيقة 84 ، فيما سجل هدف النجوم من ركلة جزاء لاعبه ماجد العماري في الدقيقة 83 ، ليواجه بذلك الأهلي نظيره الفيحاء في دور الـ16 الذي فاز أمس على الدرع بنتيجة (5-0).

وفي مباراة أخرى حقق فريق النصر بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 بعد أن فاز على البكيرية بأربعة أهداف مقابل هدف واحد .

ليواجه بذلك النصر نظيره ضمك في دور الـ16 ضمك في الدور المقبل .