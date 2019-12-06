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ترامب: الملك سلمان أكد أن مطلق النار في القاعدة الأمريكية لا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب السعودي

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4 قتلى بينهم المهاجم و7 إصابات في حادث إطلاق نار بقاعدة جوية للبحرية الأمريكية في فلوريدا

4 قتلى بينهم المهاجم و7 إصابات في حادث إطلاق نار بقاعدة جوية للبحرية الأمريكية في فلوريدا

أبرز المواد

ترامب: الملك سلمان أكد أن مطلق النار في القاعدة الأمريكية لا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب السعودي

ترامب: الملك سلمان أكد أن مطلق النار في القاعدة الأمريكية لا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب السعودي
http://almnatiq.net/?p=807038
المناطق - الرياض

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس 6 ديسمبر/كانون الأول، إن الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل به وقدم التعازي في ضحايا القاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا، والمتهم فيها طالب سعودي.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”: “اتصل بي الملك سلمان للتعبير عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين، الذين قتلوا أو أصيبوا في الذي وقع في قاعدة بينساكولا، بولاية فلوريدا اليوم”.

وتابع “الملك سلمان، قال لي إنه غاضب بشدة من تلك الأعمال الوحشية، التي قام بها مطلق النار، وأن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب السعودي ولا مشاعر الشعب السعودي الذي يكن كل الحب للشعب الأمريكي”.
وكانت البحرية الأمريكية قد أعلنت قبل قليل أن مطلق النار داخل القاعدة الأمريكية، هو طالب سعودي الجنسية كان يدرس الطيران.

وقالت السلطات إن أربعة أشخاص بينهم الرجل الذي أطلق النار قتلوا، وذلك في ثاني واقعة إطلاق نار مميتة في منشأة عسكرية أمريكية هذا الأسبوع.

وقال ديفيد مورجان قائد شرطة المقاطعة في مؤتمر صحفي صباح اليوم الجمعة إن ضابطا من شرطة المقاطعة قتل المهاجم بالرصاص في غرفة دراسية بالقاعدة بعد ذلك بدقائق معدودة.

​وقال مسؤولون في المؤتمر الصحفي إن ضابطين أصيبا في الواقعة، أحدهما في ذراعه والآخر في ركبته لكن الإصابات لا تهدد حياتهما.

جاء في بيان القاعدة الجوية على موقع “فيسبوك”: “تم تأمين مخارج القاعدة بينساكولا القاعدة على خلفية تقارير عن إطلاق نار”.

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4 قتلى بينهم المهاجم و7 إصابات في حادث إطلاق نار بقاعدة جوية للبحرية الأمريكية في فلوريدا

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