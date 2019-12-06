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خادم الحرمين الشريفين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا هجوم القاعدة الجوية بفلوريدا
http://almnatiq.net/?p=807042
المناطق - واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفيًّا بفخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية عبر فيه – حفظه الله – عن تلقيه ببالغ الحزن والأسى خبر إطلاق أحد الطلبة السعوديين النار في ولاية فلوريدا نتج عنه وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين.
وقدم الملك المفدى تعازيه وخالص مواساته لفخامته ولأسر المتوفين وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، كما أكد – حفظه الله – أن مرتكب هذه الجريمة الشنعاء لا يمثل الشعب السعودي الذي يكن للشعب الأمريكي الاحترام والتقدير.
كما أكد خادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال لفخامة الرئيس الأمريكي على وقوف المملكة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وصدور توجيهاته- رعاه الله – للأجهزة الأمنية السعودية للتعاون مع الأجهزة الأمريكية المعنية للوصول لكافة المعلومات التي تساعد في كشف ملابسات هذا الحادث المؤسف.

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