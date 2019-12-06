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تدشين فعاليات مبادرة التطوع البلدي بمحافظة الدلم

تدشين فعاليات مبادرة التطوع البلدي بمحافظة الدلم
http://almnatiq.net/?p=807048
المناطق -الدلم

أطلقت بلدية محافظة الدلم فعالية مبادرة التطوع البلدي والتي تنفذها وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وذلك تحت شعار “يداً بيد نرتقي” بالتزامن مع اليوم العالمي ‏للتطوع بحضور محافظ الدلم الأستاذ ثامر بن عبدالله الشتوي ورئيس بلدية الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد ‏.
وتضمنت الفعالية زراعة الأشجار والورود ونظافة المنتزهات وازالة التشوه البصري في منتزه الضاحي شرق الدلم ، كما قامت البلدية بتوزيع مطبوعات ومنشورات توعوية تحث على التطوع في هذه المجالات وغيرها من المجالات البلدية والمحافظة على ‏النظافة العامة وصحة البيئة والصحة العامه.

من جهته اوضح رئيس بلدية محافظة الدلم المهندس سليمان بن عبدالله العايد أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالوعي والمشاركة في الخدمات البلدية وإتاحة الفرصة لمشاركة جميع أفراد المجتمع في الأعمال التطوعية، وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة وخدمة المجتمع من خلال توسيع المشاركة التطوعية في الأنشطة البلدية، واستقطاب المتطوعين والمتطوعات كأصدقاء للعمل البلدي .

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