خالد بن سلمان وريما بنت بندر يعزيان في ضحايا هجوم القاعدة العسكرية في فلوريدا

المناطق - الرياض

قدمت سفيرة المملكة في واشنطن الأميرة ريما بنت بندر تعازيها في في الضحايا الذين قتلوا أو أصيبوا في الذي وقع في قاعدة بينساكولا، بولاية فلوريدا أمس.

وقالت في تويتر “”خالص التعازي للشعب الأمريكي على المأساة التي اندلعت في بينساكولا بفلورديا. أفكاري مع أسر المتضررين من هذا الهجوم المروع”.

وباعتباري ابنة طيار عسكري متدرب في أمريكا سابقا ، فإن هذه المأساة مؤلمة بشكل خاص. الشعب السعودي متحد في إدانته لهذه الجريمة. إننا نتضامن مع أصدقائنا الأمريكيين خلال هذه الأوقات الصعبة.

My most sincere condolences to the American people on the tragedy that unfolded at Pensacola, Flordia. My thoughts are with the families of those impacted by this horrific attack. — Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) December 6, 2019

وقال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، في حسابه على تويتر “أقدم خالص التعازي لأسر ضحايا إطلاق النار المأساوي اليوم في محطة بنساكولا البحرية الأمريكية في فلوريدا. أفكاري مع أصدقائنا الأمريكيين في هذا الوقت العصيب”

وأضاف “مثل العديد من الأفراد العسكريين السعوديين الآخرين ، تدربت في قاعدة عسكرية أمريكية ، واستخدمنا هذا التدريب القيم للقتال جنبًا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين ضد الإرهاب والتهديدات الأخرى” .

وقال “انتقل عدد كبير من الخريجين السعوديين في المحطة البحرية الجوية في بينساكولا للعمل مع نظرائهم الأمريكيين في جبهات القتال في جميع أنحاء العالم ، مما ساعد على حماية الأمن الإقليمي والعالمي. حدث اليوم المأساوي مدان بشدة من قبل الجميع في المملكة العربية السعودية” .