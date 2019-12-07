احدث الأخبار

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في التحرير في العراق
أبرز المواد
 أتلتيكو يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيّب أمام فياريال
أبرز المواد
 استطلاع: تردي جودة العمل بسبب الرقمنة والذكاء الاصطناعي
أبرز المواد
 مسبار “باركر” يقترب من هالة الشمس لاستكشاف أسرارها
أبرز المواد
 بعد تهريب دراجات على متن طائرة.. إندونيسيا تفصل الرئيس التنفيذي لخطوطها الجوية !!
أبرز المواد
 طريقة مبتكرة لصناعة مكونات السيارات من مخلفات المطاعم
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يحذر: لا عملة مشفرة دون قواعد تنظيمية
أبرز المواد
 دراسة.. شرب الحليب لا يطيل العمر
أبرز المواد
 المملكة تعرب عن بالغ الأسى والحزن لقيام أحد الطلبة السعوديين بفلوريدا بإطلاق النار على عدد من المواطنين الأمريكيين
أبرز المواد
 خالد بن سلمان وريما بنت بندر يعزيان في ضحايا هجوم القاعدة العسكرية في فلوريدا
أبرز المواد
 عقوبات أمريكية على مسؤولين عراقيين تورطوا بـ قتل المتظاهرين والفساد
أبرز المواد
 تدشين فعاليات مبادرة التطوع البلدي بمحافظة الدلم
منطقة الرياض
ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في التحرير في العراق

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في التحرير في العراق

أبرز المواد
أتلتيكو يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيّب أمام فياريال

أتلتيكو يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيّب أمام فياريال

أبرز المواد
استطلاع: تردي جودة العمل بسبب الرقمنة والذكاء الاصطناعي

استطلاع: تردي جودة العمل بسبب الرقمنة والذكاء الاصطناعي

أبرز المواد
مسبار “باركر” يقترب من هالة الشمس لاستكشاف أسرارها

مسبار “باركر” يقترب من هالة الشمس لاستكشاف أسرارها

أبرز المواد

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في التحرير في العراق

ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في التحرير في العراق
http://almnatiq.net/?p=807067
المناطق - وكالات

أفادت “سكاي نيوز” بارتفاع حصيلة اشتباكات جسر السنك في العاصمة العراقية بغداد إلى ستة عشر قتيلا، وأكثر من أربعين مصابا، مع استمرار إطلاق النار بصورة متقطعة.

يأتي هذا فيما قال ناشطون إن مسلحين يسيطرون على جسري الأحرار والسنك، ويتواجدون عند ساحتي الوثبة والخلاني ببغداد. وحذرت مفوضية حقوق الإنسان من انفلات الوضع الأمني داعية القوات الأمنية للتدخل وإعادة الأمن لساحات التظاهر.

وفي كربلاء تجددت الاشتباكات بين القوات الأمنية العراقية والمتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى الحكومة المحلية وسط المدينة.

وأفادت مصادر طبية في دائرة صحة كربلاء، بإصابة أكثر من ثلاثين متظاهراً بالاختناق جراء استخدام القوات الأمنية القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

روابط ذات صلة

أتلتيكو يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيّب أمام فياريال

أتلتيكو يواصل نزيف النقاط بتعادل مخيّب أمام فياريال
استطلاع: تردي جودة العمل بسبب الرقمنة والذكاء الاصطناعي

استطلاع: تردي جودة العمل بسبب الرقمنة والذكاء الاصطناعي
مسبار “باركر” يقترب من هالة الشمس لاستكشاف أسرارها

مسبار “باركر” يقترب من هالة الشمس لاستكشاف أسرارها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*