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التفكير القلق في المال يعطل “المخ”

التفكير القلق في المال يعطل “المخ”
http://almnatiq.net/?p=807087
المناطق - وكالات

خلصت دراسة حديثة نشرت في جامعة برينستون، إلى أن التوتر الناجم عن الضائقة المالية يمكن أن يكون له تأثير سلبي على جسمك وصحتك، عبر الاستجابة الحادة للإجهاد التي تأتي على شكل سلسلة من ردود الفعل في الجسم، تمكّن جسم الإنسان من التعامل مع الظروف المهددة.

وبحسب الدراسة فإن الإجهاد النفسي الناجم عن التفكير في الأمور المالية، يؤدي إلى تسارع دقات القلب، ويزيد ضغط الدم، والتنفس السريع، لأن الجسم يطلق هرمونات الإجهاد لمحاربة أي خطر يهدد الجسم.

وتقول الدراسة إن الاستجابة المزمنة المطولة للضغوط المالية قد تؤدي إلى فقدان وظائف المخ، وانخفاض مؤقت في معدل الذكاء.

وقد أجري البحث على 400 متسوق في مركز تجاري بين عامي 2010 و2012، وتبين أن الأشخاص الذين شعروا بالقلق والتوتر بسبب مواردهم المالية، كانوا أكثر عرضة لارتكاب الأخطاء الحسابية التي تعتمد على الذكاء، وفق ما نقله موقع «٢٤» عن صحيفة تايمز أوف إنديا.

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