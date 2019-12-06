6 ابتكارات حبيسة الأدراج .. شاب سعودي يطالب بدعمه للحصول على براءة اختراع

تبوك- فايز السميري

شاب سعودي موهوب علمياً ، طوع قدراته وامكاناته العقلية لإنجاز العديد من الاختراعات والابتكارات المفيدة ،ولكن ابتكاراته واختراعاته لازالت حبيسة الادراج ، ولم تجد جهة معينة تتبناها وتحولها إلى واقع يستفيد منه المجتمع والوطن.

يتحدث الشاب السعودي فهد عوده الحويطي والذي يعمل في مستشفى البدع العام اخصائي خدمات طبيه طارئه عن رحلته مع الاختراعات والابتكارات ومعاناته من عدم وجود تشجيع ودعم له بقوله: انا متخصص في مجال طب الطوارئ ، ولا أريد تسجيل اختراعاتي خارج المملكة ولن أقبل اي عرض من خارج الوطن فقط أريد أن أحصل على براءة الاختراع داخل الوطن عن طريق اي جهة سواء مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية او غيرها المهم داخل وطني حتى يحسب هذا الاختراع لوطني وليس لبلد آخر!!.

يقول ” الحويطي ” انا اعمل حاليا مسعف في مستشفي البدع وحاصل على المركز الاول على مستوى منطقه تبوك في التخصص بمعدل ٤.٧٤ ، ولدي الكثير من الابتكارات والتطوير في اقسام الطوارئ والإسعاف تواكب بفضل من الله دول

متطوره ومتقدمه ، ومؤخرا ابتكرت قناع طبي يستخدم في حالات بلع اللسان كتدخل سريع للمصابين او المرضى وسهل حمله ويمكن وضعه في الطائرات و المستشفيات وسيارات الاسعاف كذلك للمحافظة على تنفس المريض من الانقطاع في بعض حالات الاغماء .

ويؤكد ” الحويطي ” بأن له اختراع آخر وهو منظار طبي تم التعديل عليه لكي يعمل في المجال الطبي وسيارات الاسعاف ، وكذلك جهاز يبخر بعض الادويه الحرجه لكي يستخدم في الاسعافات و المنازل في حال مباشرة الحاله من الفرق الاسعافيه .

وهناك كذلك بعض التصاميم لجبائر الكسور ، وأيضاً اختراع تعديل على عربات نقل المرضى .

وكذلك تم ابتكار نقالة تستخدم في نقل مصابين الحوادث تمنع المضاعفات في الحوادث بسبب احتوائها على بعض التصاميم .

ويقول : لدي دورات طبية عديدة منها الانعاش القلبي المتقدم وإنعاش القلبي اطفال متقدم والعنايه بالاصابات ماقبل المستشفى والحالات الطارئه في الحمل والولادة.

واختتم ” الحويطي ” حديثه بأن كله امل بأن يتحقق حلمه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله وولي عهدة صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان اللذان دائما يسعيان بكل جهد بأن تكون السعودية في مقدمه دول العالم في شتى المجالات وأكبر دليل على ذلك مدينة نيوم العالمية والذي أسعى بأن يتم نقلي عليها لكي تتحقق احلامي من خلالها فهي مدينة المبتكرين.