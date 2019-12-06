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الوليد بن طلال يكشف بالتواريخ تسلسل حصول “الهلال” على بطولات آسيا!

الوليد بن طلال يكشف بالتواريخ تسلسل حصول “الهلال” على بطولات آسيا!
http://almnatiq.net/?p=807105
المناطق_الرياض

نشر الأمير الوليد بن طلال، عضو شرف نادي الهلال، تسلسلا للسنوات التي حقق فيها نادي الهلال البطولات، مؤكدا أن الفريق هو الوحيد الذي حصل على جميع بطولات القارة بكافة مسمياتها.

وأوضح الأمير عبر حسابه على “تويتر”، أن الهلال حصل على بطولات آسيا بمسمياتها (كأس الـكـؤوس الآسيويـة x ٢، بطولة كأس السوبر الآسيوي x ٢، بطولة دوري أبطال آسيا x ٣).

وأكد أن الهلال حقق بطولة كأس السوبر الآسيوي في 1997 و2000، كما حقق بطولة كأس الكؤوس الآسيوية في عامي 1996 و2002، وفاز بدوري أبطال آسيا في عام 1992 – 2002- 2019.

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