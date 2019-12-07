مستحقات “البلايلي وليما” تضع الأهلي في ورطة أمام “الفيفا”.. والكشف عن قيمة المطلوب سداده !

المناطق_الرياض

يواجه النادي الأهلي أزمة وجود شكاوى مالية خارجية ضده لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «FIFA»، تتعلق بالدفعة الأولى من قيمة عقدي، الجزائري يوسف البلايلي، والبرازيلي لوكاس ليما، واللتين تصلان إلى ما يقارب 26 مليون ريال «6.2 ملايين يورو»، لم يتم سدادهما حتى الآن.

وحسب “الوطن” قالت مصادر أن إدارة نادي نانت الفرنسي تقدمت بشكوى رسمية للاتحاد الدولي FIFA ضد النادي الأهلي بسبب مستحقات النادي من قيمة بيع عقد محترفه، البرازيلي لوكاس ليما للنادي الأهلي، مطالبة بسداد الدفعة الأولى من تلك المستحقات، والتي تبلغ 12.48 مليون ريال «3 ملايين يورو»، كما تقدمت إدارة نادي الترجي التونسي هي الأخرى، بشكوى مماثلة إلى FIFA، مطالبة بسداد الدفعة الأولى من قيمة انتقال عقد اللاعب الجزائري يوسف بلايلي للنادي الأهلي، والتي تصل إلى 13.13 مليون ريال «3.2 ملايين يورو».

وأضافت المصادر أن إدارة النادي الأهلي برئاسة أحمد الصائغ إلى توفير السيولة اللازمة، لإنهاء كافة الشكاوى المالية للأندية السابقة للاعبين الأجانب، إضافة إلى تسديد مستحقات اللاعبين الذين تقدموا بشكاوى لدى الفيفا، وإنهاء جميع ما يترتب عليها من مبالغ ليتم إنهاؤها، قبل فترة الانتقالات الشتوية.