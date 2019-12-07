اريكسون توافق على دفع مليار دولار لتسوية قضية فساد بأمريكا

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وافقت شركة اريكسون السويدية، عملاق الاتصالات، على دفع أكثر من مليار دولار لتسوية قضية فساد رفعتها ضدها السلطات الأمريكية، حسبما قالت وزارة العدل الأمريكية يوم امس الجمعة

قالت الوزارة في بيان صحفي إن إريكسون وافقت على التسوية بعد أن قدمت وزارة العدل وثائق إلى المنطقة الجنوبية في نيويورك، تتهم فيها الشركة بانتهاك مادة مناهضة الرشاوى وغيرها من المواد بقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة

واعترفت شركة تابعة لاريكسون وهي اريكسون ايجبت ليميتد بأنها مذنبة في التهمة الموجهة إليها

وقال المدعى العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية في نيويورك جيفري بريمان إن اريكسون اعترفت بالقيام بحملة فساد لعدة سنوات في خمس دول، هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسا والكويت، لتعزيز سيطرتها على تجارة الاتصالات

وأضاف بريمان في بيان صحفي من خلال الأموال القذرة والرشاوى والهدايا والفساد، كانت اريكسون تقوم بعملها بمبدأ المال يتحدث

وتتضمن التسوية عقوبة جنائية بأكثر من 520 مليون دولار علاوة على غرامة قدرها حوالي 540 مليون دولار تسدد للجنة الأوراق المالية والبورصات الامريكية