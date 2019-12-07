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حرس الحدود يخلي بحارة أوكرانية تعرضت لحالة مرضية على متن يخت يوناني في مياه البحر الأحمر

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حرس الحدود يخلي بحارة أوكرانية تعرضت لحالة مرضية على متن يخت يوناني في مياه البحر الأحمر

حرس الحدود يخلي بحارة أوكرانية تعرضت لحالة مرضية على متن يخت يوناني في مياه البحر الأحمر
http://almnatiq.net/?p=807114
المناطق_الرياض

تمكنت سفينة الأفلاج التابعة لحرس الحدود بمنطقة جازان، يوم أمس الجمعة ٩/ ٤/ ١٤٤١هـ، من إخلاء بحارة أوكرانية الجنسية، تبلغ من العمر ٢٤ عاماً، أحد أفراد طاقم اليخت المسمى(SERENITY)، ويحمل علم دولة اليونان، كانت تعاني من آلام حادة في الجهة اليمنى من البطن، وذلك غرب ميناء جازان في مياه البحر الأحمر

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنه في إطار تنفيذ المملكة العربية السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين لعام 1979م، واستمراراً في أداء المهام الإنسانية لأعمال البحث والإنقاذ، التي يقدمها رجال حرس الحدود السعودي، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة ( JMRCC ) البريد الإلكتروني الوارد من (جدة راديو)، والمتضمن استقبالهم إيميل من كابتن اليخت المسمى(SERENITY)، ويحمل العلم اليوناني، ويفيد بتعرض أحد أفراد الطاقم لآلام حادة بالجهة اليمنى من البطن ويحتاج إلى إخلاء طبي

وأضاف: على الفور، تولى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة JMRCC إدارة الحدث، وتحديد موقع السفينة، يقع غرب جزيرة فرسان بحوالي (٧٦) ميلاً بحرياً، ومن خلال التنسيق لتطبيق بنود الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية في مياه المملكة العربية السعودية المعمول بها في مثل هذه الحالات، تم التواصل من قبل مركز التنسيق مع كابتن اليخت وإبلاغه بالتوجه

إلى شمال جزيرة فرسان، حيث نقطة الالتقاء، كما تم ربط مدير الطوارئ بصحة جدة مع كابتن اليخت لإعطائه الإرشادات الطبية اللازمة، بينما وصلت سفينة (الأفلاج) إلى نقطة الالتقاء مع اليخت لإخلاء المريضة، التي تم إنزالها على متن السفينة والتحرك إلى ميناء جازان، فيما تم السماح لليخت بمواصلة الإبحار إلى وجهته، ميناء صلالة

وأكد المتحدث الرسمي أن سفينة حرس الحدود ( الأفلاج ) وصلت إلى رصيف قاعدة الأمير أحمد بن عبدالعزيز البحرية بجازان، عند التاسعة من مساء يوم الجمعة، وكان في استقبالها طاقم طبي مع منسوبات حرس الحدود و جوازات ميناء جازان والوكيل الملاحي، ونقلت المريضة إلى مستشفى أبو عريش العام بجازان بواسطة إسعاف الهلال الأحمر بمرافقة إسعاف حرس الحدود، وتم إبلاغ الوكيل الملاحي بإنهاء جميع الإجراءات النظامية مع الجهات ذات الاختصاص، ومتابعة حالتها الصحية

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