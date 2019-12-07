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مكمل مغذ يحد من آلام المفاصل المزعجة

مكمل مغذ يحد من آلام المفاصل المزعجة
http://almnatiq.net/?p=807115
المناطق_الرياض

تعد آلام المفاصل مشكلة شائعة جدا عادة ما تسببها الإصابة أو التهاب المفاصل، ويمكن أن تكون متعبة ومجهدة

وفي كثير من الأحيان، ينصح الأطباء بعقاقير معينة لتخفيف الآلام، للمساعدة في الحد من هشاشة العظام، حيث ينهار الغضروف الواقي، وهو نسيج يشبه المطاط، يحمي المفاصل في نهاية العظام

ولكن بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن علاج طبيعي أكثر، فإن مكملات الكولاجين قد تساعد في تخفيف الألم، وفقا لخبراء الصحة

ويعد الكولاجين بروتينا هيكليا رئيسيا في المصفوفة خارج الخلية، في الأنسجة الضامة المختلفة بالجسم، حيث يحافظ على سلامة الغضروف

ومع تقدم الناس في السن، تقل كمية الكولاجين في الجسم، ويزداد خطر الإصابة باضطرابات المفاصل

وأظهرت بعض الدراسات أن تناول مكملات الكولاجين، قد يساعد في تحسين أعراض هشاشة العظام ويقلل من آلام المفاصل بشكل عام

وفي إحدى الدراسات، شهد 73 رياضيا تناولوا 10 غرامات من الكولاجين يوميا لمدة 24 أسبوعا، انخفاضا كبيرا في آلام المفاصل أثناء المشي والراحة

وشملت دراسة أخرى تناول البالغين لنحو غرامين من الكولاجين يوميا، لمدة 70 يوما. وتبين أن أولئك الذين تناولوا الكولاجين، انخفضت لديهم آلام المفاصل بشكل كبير، وكانوا أكثر قدرة على ممارسة النشاط البدني، مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونه

ويعتقد الباحثون أن الكولاجين الإضافي قد يتراكم في الغضاريف، ويحفز أنسجة الفرد لصنع الكولاجين

يذكر أن زيادة الوزن أو السمنة تجعل التهاب المفاصل أسوأ في معظم الأحيان، لذا ينصح بفقدان الوزن الزائد

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