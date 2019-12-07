احدث الأخبار

“برعاية وزير الصحة”جمعية التطوع”أثر ” ومدينة سعود الطبية يوقعان مذكرة تفاهم )
أبرز المواد
 مستحقات “البلايلي وليما” تضع الأهلي في ورطة أمام “الفيفا”.. والكشف عن قيمة المطلوب سداده !
أبرز المواد
 الوليد بن طلال يكشف بالتواريخ تسلسل حصول “الهلال” على بطولات آسيا!
أبرز المواد
 شاهد.. أغرب كرسي متحرك في العالم يسيرعلى رمال البحر !
أبرز المواد
 6 ابتكارات حبيسة الأدراج .. شاب سعودي يطالب بدعمه للحصول على براءة اختراع
منطقة تبوك
 التفكير القلق في المال يعطل “المخ”
أبرز المواد
 تعرف على أبرز تطورات حقوق المرأة السعودية في الأحوال الشخصية
أبرز المواد
 تحرك حاسم لمواجهة “ترسيم الحدود التركية” في المتوسط
أبرز المواد
 مطرب”فقد نصف رأسه” فخرج يتحدث لأول مرة
أبرز المواد
 التسجيلات تكشف: قوات إيران تطلق النار لقتل المحتجين عمدا
أبرز المواد
 روما يفرمل إنتر ويمنح السيدة العجوز فرصة استعادة الصدارة
أبرز المواد
 ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في التحرير في العراق
أبرز المواد
“برعاية وزير الصحة”جمعية التطوع”أثر ” ومدينة سعود الطبية يوقعان مذكرة تفاهم )

“برعاية وزير الصحة”جمعية التطوع”أثر ” ومدينة سعود الطبية يوقعان مذكرة تفاهم )

أبرز المواد
مستحقات “البلايلي وليما” تضع الأهلي في ورطة أمام “الفيفا”.. والكشف عن قيمة المطلوب سداده !

مستحقات “البلايلي وليما” تضع الأهلي في ورطة أمام “الفيفا”.. والكشف عن قيمة المطلوب سداده !

أبرز المواد
الوليد بن طلال يكشف بالتواريخ تسلسل حصول “الهلال” على بطولات آسيا!

الوليد بن طلال يكشف بالتواريخ تسلسل حصول “الهلال” على بطولات آسيا!

أبرز المواد
شاهد.. أغرب كرسي متحرك في العالم يسيرعلى رمال البحر !

شاهد.. أغرب كرسي متحرك في العالم يسيرعلى رمال البحر !

أبرز المواد

“برعاية وزير الصحة”جمعية التطوع”أثر ” ومدينة سعود الطبية يوقعان مذكرة تفاهم )

“برعاية وزير الصحة”جمعية التطوع”أثر ” ومدينة سعود الطبية يوقعان مذكرة تفاهم )
http://almnatiq.net/?p=807116
المناطق_فلاج الشعيفاني 
بحضور وبرعاية  وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وقعت جمعية التطوع الصحية أثر ممثلة في رئيس مجلس الإدارة  الدكتور خالد آل عبدالرحمن مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في المدير التنفيذي سعادة الدكتور أحمد بن شندل العنزي وذلك في مجال التطوع الصحي.
من جهته أوضح أ.د.خالد آل عبدالرحمن ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن التكامل بين القطاعات الصحية وامتدادا لرسالة جمعية اثر في تمكين المتطوع الصحي من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية نوعية ذات أثر على المجتمع وأضاف ان جمعية التطوع الصحية اثر تعد اول جمعية صحية متخصصة في التطوع الصحي في المملكة وتأتي رعاية معالي وزير الصحة انطلاقة لبرامجها المختلفة لخدمة المتطوع الصحي وتعزيز أثره على المجتمع .
من جهته أكد الدكتور احمد الصليهم مدير أكاديمية طب الاسره بمدينة الملك سعود الطبيه بان توقيع هذه الشراكة تعتبر رافدا أساسيا لمنهج طب الاسره ويعطي افق وفرصه حقيقيه للمتدربين في مجال التطوع الصحي انطلاقا من اهداف المدينه في خدمة المجتمع وذلك بدعم من المدير التنفيذي الدكتور احمد العنزي وبرعاية كريمه من معالي وزير الصحه .

روابط ذات صلة

مستحقات “البلايلي وليما” تضع الأهلي في ورطة أمام “الفيفا”.. والكشف عن قيمة المطلوب سداده !

مستحقات “البلايلي وليما” تضع الأهلي في ورطة أمام “الفيفا”.. والكشف عن قيمة المطلوب سداده !
الوليد بن طلال يكشف بالتواريخ تسلسل حصول “الهلال” على بطولات آسيا!

الوليد بن طلال يكشف بالتواريخ تسلسل حصول “الهلال” على بطولات آسيا!
شاهد.. أغرب كرسي متحرك في العالم يسيرعلى رمال البحر !

شاهد.. أغرب كرسي متحرك في العالم يسيرعلى رمال البحر !

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*