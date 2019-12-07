“برعاية وزير الصحة”جمعية التطوع”أثر ” ومدينة سعود الطبية يوقعان مذكرة تفاهم )

المناطق_فلاج الشعيفاني

بحضور وبرعاية وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة وقعت جمعية التطوع الصحية أثر ممثلة في رئيس مجلس الإدارة الدكتور خالد آل عبدالرحمن مذكرة تفاهم مع مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في المدير التنفيذي سعادة الدكتور أحمد بن شندل العنزي وذلك في مجال التطوع الصحي.

من جهته أوضح أ.د.خالد آل عبدالرحمن ان هذه الاتفاقية تأتي ضمن التكامل بين القطاعات الصحية وامتدادا لرسالة جمعية اثر في تمكين المتطوع الصحي من خلال التدريب والتأهيل وبناء القدرات وخلق فرص تطوعية نوعية ذات أثر على المجتمع وأضاف ان جمعية التطوع الصحية اثر تعد اول جمعية صحية متخصصة في التطوع الصحي في المملكة وتأتي رعاية معالي وزير الصحة انطلاقة لبرامجها المختلفة لخدمة المتطوع الصحي وتعزيز أثره على المجتمع .

من جهته أكد الدكتور احمد الصليهم مدير أكاديمية طب الاسره بمدينة الملك سعود الطبيه بان توقيع هذه الشراكة تعتبر رافدا أساسيا لمنهج طب الاسره ويعطي افق وفرصه حقيقيه للمتدربين في مجال التطوع الصحي انطلاقا من اهداف المدينه في خدمة المجتمع وذلك بدعم من المدير التنفيذي الدكتور احمد العنزي وبرعاية كريمه من معالي وزير الصحه .