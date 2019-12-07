وفد أمريكي يبحث فرص الاستثمار في 3 مطارات سعودية

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يزور وفد رفيع المستوى من مديرين وتنفيذيين من المطارات الأمريكية وشركات الخدمات الجوية والأمنية خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجاري، ثلاثة مطارات مركزية في المملكة، وهي: الدمام، الرياض، جدة، لتعريف مندوبي الولايات المتحدة بالسوق السعودي وبحث فرص الشراكات

وأوضح مجلس الأعمال السعودي – الأمريكي، أن الزيارة تأتي بدعوة من المجلس بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للمديرين التنفيذيين في المطارات (AAAE)، ووزارة التجارة الأمريكية، والهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات الدمام

وبين المجلس أن هذه الزيارة تمثل فرصة وأهمية خاصة لتبادل وجهات النظر حول الطيران العالمي والاستفادة من خبرات وتجارب المطارات الأمريكية، مشيرا إلى أن الوفد يضم المدير العام لمطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي جون سيلدن، والرئيس التنفيذي لمطار دالاس فورت وورث الدولي شون دونوهو، والمدير الإداري لمطار سياتل تاكوما الدولي لانس ليتل، ونائب الرئيس التنفيذي الأول للعمليات العالمية (AAAE) سبنسر ديكرسون

وبين أن الزيارة تهدف إلى تقديم 11 مصنعًا أمريكيًا من مقدمي الخدمات، مثل الهندسة المعمارية وإدارة الحركة الجوية والتنبؤ بحركة المرور في المطارات والتخطيط وخدمات نقاط التفتيش، وأمور أخرى لفرص العمل في السوق السعودي

ولفت البيان إلى أن قطاع الطيران المدني في المملكة ينمو بوتيرة سريعة مع وجود 27 مطارًا وأكثر من 91 مليون مسافر سنويًا، وتشمل خطط المملكة للقطاع ضمن رؤية 2030 خصخصة وتوسيع المطارات السعودية، وتحسين تجربة المطارات للركاب، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وهناك أيضًا خطط لمحطات شحن جديدة وقرى شحن متعددة الوسائط، لافتا إلى أن هذه الخطط ستساعد على تحقيق هدف المملكة المتمثل في زيادة عدد الزيارات الدولية والمحلية إلى 100 مليون زيارة بحلول 2030