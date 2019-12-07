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كبار العلماء تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية

كبار العلماء تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية

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مكمل مغذ يحد من آلام المفاصل المزعجة

مكمل مغذ يحد من آلام المفاصل المزعجة

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كبار العلماء تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية

كبار العلماء تدين حادث إطلاق النار في ولاية فلوريدا الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=807123

أوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن حادث إطلاق النار من قبل أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية الذي أدى إلى وفاة وإصابة عدد من المواطنين الأمريكيين جريمة نكراء وعمل إجرامي مدان؛ فهو اعتداء وعدوان وإزهاق لنفوس محترمة وسفك لدماء معصومة، مشيرة إلى أن الإسلام يقرر تعظيم حرمة الدم الإنساني، ويجرم سفك الدم الحرام وتخويف الآمنين وإيذاءهم

وقدمت الهيئة التعازي لذوي الضحايا متمنية الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة أن شعب المملكة سيظل بقيمه النبيلة جزءًا من هذا العالم يساهم في بنائه، ويحافظ على منجزات الخير لصالح الإنسانية وسلامتها

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