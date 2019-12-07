حقيقة انتقال اللاعب الدولي “فهد المولد” إلى النصر !

حقيقة انتقال اللاعب الدولي “فهد المولد” إلى النصر !

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حقيقة انتقال اللاعب الدولي “فهد المولد” إلى النصر !

حقيقة انتقال اللاعب الدولي “فهد المولد” إلى النصر !
http://almnatiq.net/?p=807135
المناطق_الرياض

قالت مصادر مقربة من نادي الاتحاد، أنه لا صحة لما أثير حول انتقال اللاعب الدولي الموقوف فهد المولد، إلى نادي النصر.
وحسب “الوطن” أكدت المصادر أن اللاعب مرتبط بعقد مع الاتحاد إلى 2022، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يوقع لنادٍ آخر خلال الفترة الحالية.
وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء تفيد توقيع اللاعب عقدا مبدئيا مع النصر على أن يلعب في صفوفه بعد نهاية فترة الإيقاف في مايو المقبل.

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