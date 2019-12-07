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منطقة تبوك
«واتساب» يستعد لتطبيق «الوضع الليلي»

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«واتساب» يستعد لتطبيق «الوضع الليلي»

«واتساب» يستعد لتطبيق «الوضع الليلي»
http://almnatiq.net/?p=807148
المناطق_متابعات

يواصل فريق تطبيق التراسل الفوري «واتساب» الشهير، المملوك حالياً لشركة «فيسبوك»، العمل على إطلاق الوضع الليلي للتطبيق، ومن المقرر إطلاق «الوضع الليلي» في القريب العاجل، حيث اكتشف المختبرون هذه الميزة في أحدث إصدار تجريبي للهواتف العاملة بنظام الأندرويد

ووفقاً لبيانات شركة «WABetaInfo»، فإنه في الإصدار رقم 2.19.353 ظهر خيار ربط وضع توفير الطاقة بالوضع الليلي لتطبيق واتساب (أي أنه سيتم تفعيل الوضع الليلي بشكل أتوماتيكي في حال كان الهاتف في وضع توفير الطاقة)

وأشار الخبراء إلى أنه يمكن أيضاً التحكم بالسمات بشكل يدوي أيضاً، وفق موقع «ixbt»، وسيسعد هذا الخبر كل من كان يعتقد أن تطبيق «واتساب» يستهلك الكثير من البطارية، ومع ذلك فإن الخاصية هذه ستطبق فقط في أنظمة الأندرويد التي تكون نسختها 9 فما فوق

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