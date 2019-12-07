مركز الرعاية الأولية بأحد المسارحة يطلق مبادرة “صحتي في مشيي”

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بحضور الأستاذ حسن بهلول مدخلي نيابة عن محافظ أحد المسارحة أطلقت إدارة مراكز الرعاية الأولية بمحافظة أحد المسارحة عصر يوم الجمعة الموافق ٤/٩ مبادرة بعنوان (صحتي في مشيي) وذلك بمشاركة عدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة وأندية الحي بالمحافظة جحا والحصمة ورمادة والأحد وفريق مشاة جازان.

بدأت المبادرة بفحص نسبة السكر في الدم والضغط كما قدمت تحصين الإنفلونزا الموسمية وعيادة مكافحة التدخين للمشاركين ثم انطلقت مسيرة جماعية بمسافة ثلاث ونصف كيلو مترات تخللها الحديث عن فوائد المشي وما له من دور هام في تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض.

فيما أوضح مدير المركز الأستاذ طيب بن عكيس قيسي أن هذه المبادرة أتت لترسيخ وتعزيز أهمية ممارسة رياضة المشي لدى كافة أبناء المجتمع ، منوهاً أن ممارسة الرياضة بشكل منتظم يساعد على الحماية من الإصابة بكثير من الأمراض ، كأمراض القلب والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة وآلام الظهر وهشاشة العظام ، إضافة إلى أن الرياضة تساعد أيضاً على تحمل ضغوط العمل ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة التي أطلقتها وزارة الصحة في اليوم العالمي للتطوع #تطوعي صحة ٣ على نحو جديد من التوعية والتثقيف الصحي تستهدف جميع فئات المجتمع بعيداً عن الطرق التقليدية .