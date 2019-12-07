آخر تغريدة للطالب السعودي قبل تنفيذ الهجوم داخل القاعدة البحرية في فلوريدا.. وهكذا وصف أمريكا !

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http://almnatiq.net/?p=807154
المناطق_متابعات

قالت وكالة “فرنس برس” إن مطلق النار السعودي على قاعدة أمريكية بولاية فلوريدا أمس الجمعة هاجم الولايات المتحدة قبل تنفيذ هجومه ووصفها بـ”أمة الشر”.

ونقلت الوكالة عن موقع “مجموعة سايت للاستخبارات”،، أن مطلق النار، محمد الشمراني، نشر بيانا قصيرا على “تويتر” كتب فيه: “أنا ضد الشر، أمريكا قد تحولت بأكملها إلى أمة للشر”.

وأضاف: “أنا لست ضدك فقط لأنك أمركي، ولا أكرهك بسبب حرياتك، أنا أكرهك لأنك كل يوم تدعم وتمول وترتكب جرائم، ليس فقط ضد المسلمين ولكن أيضا ضد الإنسانية”.

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