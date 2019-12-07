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انطلاق حملة (مناعة) للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات

انطلاق حملة (مناعة) للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات
http://almnatiq.net/?p=807156
المناطق_فلاج الشعيفاني 
انطلقت حملة مناعة للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات والتي تستمر على مدى ثلاثة أيام بالحمراء مول بالرياض وهذه الحملة ضمن حملات قبس التوعوية التي تنظمها جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تحت مظلة عمادة شؤون الطلاب في الجامعة.
وتتكون حملة مناعة بقيادة مازن المحمود و هديل العنزي بالتعاون مع فريق فارمادايركتر بقيادة منار باسودان، وتتضمن عدة أقسام للتوعية منها بداية اكتشاف الأمصال المضادة للفيروسات، والقسم الثاني يوضح فوائد التطعيمات و انواع التطعيمات لكل فئة والقسم الثالث يعرض قصص الضحايا التي اصيبت بالامراض جراء عدم أخذهم للتطعيمات ضد الفيروسات، والقسم الرابع يوضح الإشاعات التي انتشرت والمفاهيم الخاطئة لفوائد التطعيم ضد الفيروسات، واخيراً قسم الطب الوقائي للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية لمن يرغب بالتطعيم من الزوار، يقوم على شرح تفاصيل هذي الأقسام طلاب وطالبات جامعة الملك سعود للعلوم الصحية وفريق فارما دايركتور.
وأكد الدكتور مؤيد مطالقه أخصائي مكافحة العدوى بمستشفى الحرس الوطني أن قسم الطب الوقائي بالحملة يقدم التثقيف الكافي حول ما يحتاجه الفرد من معلومات تتعلق بالصحة العامة والأمراض وطرق مكافحتها، وكذلك نقوم بتعريف العامة حول التطعيمات الخاصة بالصغار والكبار بمختلف الأعمار كما نقدم نشرات وملصقات توعوية حول مختلف الأمراض ونقوم بمشاركة الزوار وتوعيتهم حول نظافة الأيدي والأمراض المصاحبة لذلك، ونقدم لجميع زوار حملة مناعة خدمة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية بالمجان.
أوضحت مريم الضعيفي قائدة مبادرة حملات قَبَس، ان هدف الحملات توعوي تثقيفي للمجتمع عن مواضيع مختلفة وستكون على مدار السنة الدراسية بأماكن مختلفة ومنها المراكز التجارية والحدائق والمتنزهات العامة.

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