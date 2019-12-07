احدث الأخبار

هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر
أبرز المواد
 برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين
أبرز المواد
 مصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب
أبرز المواد
 الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد
أبرز المواد
 مسؤولون يستعرضون الفرص الاستثمارية في منتدى القطيف للاستثمار 2019
أبرز المواد
 بعد ليلة دامية.. عودة الهدوء إلى منطقة جسر السنك وساحة الخلاني وسط بغداد
أبرز المواد
 دراسة: ثلثا المدن الكبرى في العالم ستشهد تباطؤا اقتصاديا في 2020-2021
أبرز المواد
 وزارة العمل تقر ضوابط العمل الحر وتطلق بوابتها الإلكترونية … وهذه التفاصيل !
أبرز المواد
 أول تعليق من عائلة منفذ الهجوم في القاعدة الأمريكية على العملية
أبرز المواد
 واشنطن: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة قرب طرابلس
أبرز المواد
 انطلاق حملة (مناعة) للتوعية بالتطعيم ضد الفيروسات
أبرز المواد
 آخر تغريدة للطالب السعودي قبل تنفيذ الهجوم داخل القاعدة البحرية في فلوريدا.. وهكذا وصف أمريكا !
أبرز المواد
هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر

هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر

أبرز المواد
برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين

برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين

أبرز المواد
مصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب

مصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب

أبرز المواد
الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

أبرز المواد

مسؤولون يستعرضون الفرص الاستثمارية في منتدى القطيف للاستثمار 2019

مسؤولون يستعرضون الفرص الاستثمارية في منتدى القطيف للاستثمار 2019
http://almnatiq.net/?p=807180
المناطق - الرياض

تنظم غرفة الشرقية في الـ 23 من شهر ديسمبر الجاري، النسخة الثالثة لمنتدى القطيف للاستثمار 2019م، يستعرض خلاله مسؤولون حكوميون تحديات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية، وآليات تعزيز جاذبية الاستثمار، والفرص المتاحة للاستثمار وتوجيه المستثمرين المبتدئين، وذلك بمركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات.
وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمّار الخالدي، أن المنتدى سيناقش سبل تعزيز جاذبية الاستثمار والفرص المتاحة، والمزايا التنافسية الجاذبة للاستثمار في المحافظة، ويسلط الضوء على دور الهيئات والمؤسسات والشركات الكبرى في دعم الاستثمار، مع رصد المقومات الاقتصادية ودور المؤسسات المحركة للاستثمار.
وأضاف الخالدي، أن النجاح الكبير الذي حققه المنتدى في النسختين الماضيتين كان دافعاً لتكرار التجربة، ولكن بموضوعات جديدة، ومتحدثين آخرين، وذلك من أجل مواكبة التطوّرات التي تشهدها بلادنا الحبيبة خاصةً على الصعيد الاقتصادي ، في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على تنويع مصادر الدخل، ودعم ورعاية القطاع الخاص، مؤكداً سعي غرفة الشرقية لإحداث نقلة نوعية في عطاءات القطاع الخاص، الذي تعوّل عليه الحكومة الرشيدة في تحقيق الرؤية، كونه قناة إيجابية لاستقطاب الخبرات الوطنية، وتجييرها لصالح الاقتصاد الوطني، على هيئة سلع وخدمات متميزة، لذا نرى أن محافظة القطيف من المحافظات المهمة في المنطقة الشرقية التي يمكن أن تكون ساحة لمشروعات وبرامج ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
من جانبه، نوه رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة القطيف عبدالمحسن بن عبدالمجيد الفرج، أن محافظة القطيف تتسم بجملة من المواصفات التي تجعلها واحة خصبة للاستثمار، أبرزها الموقع الجغرافي الرابط بين العاصمة الإدارية للمنطقة الشرقية “الدمام”، والعاصمة الصناعية “الجبيل”، وهذا الأمر ينطوي على مجالات عمل في المجالات التجارية واللوجستية والصناعية وغير ذلك، فضلاً عن إطلالة المحافظة على الخليج العربي وما ينطوي عليه هذا الأمر من مجالات عمل في الأنشطة ذات العلاقة المباشرة بالبحر.
وأعرب الفرج عن أمله في نجاح المنتدى على غرار النسختين الماضيتين، لافتاً النظر إلى أن آفاق العمل واسعة، ومجالات الاستثمار في محافظة القطيف عديدة ومتنوعة، مدعومة بالتوجه الحكومي لتنويع مصادر الدخل، وتحسين البيئة الاستثمارية، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية، من هنا تتأكد قيمة المنتدى وأهمية الموضوعات التي سوف تبحث خلال جلسات المنتدى.

روابط ذات صلة

هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر

هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر
برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين

برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين
مصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب

مصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*