احدث الأخبار

بلدية عريعرة: تقوم بتأهيل المردم الصحي ورفع طاقته الاستيعابية لإيجاد بيئة حضرية نظيفة
المنطقة الشرقية
 البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب
أبرز المواد
 هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر
أبرز المواد
 برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين
أبرز المواد
 مصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب
أبرز المواد
 الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد
أبرز المواد
 مسؤولون يستعرضون الفرص الاستثمارية في منتدى القطيف للاستثمار 2019
أبرز المواد
 بعد ليلة دامية.. عودة الهدوء إلى منطقة جسر السنك وساحة الخلاني وسط بغداد
أبرز المواد
 دراسة: ثلثا المدن الكبرى في العالم ستشهد تباطؤا اقتصاديا في 2020-2021
أبرز المواد
 وزارة العمل تقر ضوابط العمل الحر وتطلق بوابتها الإلكترونية … وهذه التفاصيل !
أبرز المواد
 أول تعليق من عائلة منفذ الهجوم في القاعدة الأمريكية على العملية
أبرز المواد
 واشنطن: الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة قرب طرابلس
أبرز المواد
بلدية عريعرة: تقوم بتأهيل المردم الصحي ورفع طاقته الاستيعابية لإيجاد بيئة حضرية نظيفة

بلدية عريعرة: تقوم بتأهيل المردم الصحي ورفع طاقته الاستيعابية لإيجاد بيئة حضرية نظيفة

المنطقة الشرقية
البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب

البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب

أبرز المواد
هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر

هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر

أبرز المواد
برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين

برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين

أبرز المواد

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد

الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاستشعار عن بعد
http://almnatiq.net/?p=807184
المناطق - وكالات

أطلقت الصين إلى الفضاء قمرًا صناعيًا بصريًا جديدًا للاستشعار عن بعد.
ووفقًا لتقرير أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم جرى إطلاق القمر الصناعي من مركز “تاييوان” لإطلاق الأقمار الصناعية بمقاطعة شانشي شمالي البلاد.
وجاء إطلاق القمر الصناعي “جيلين1- قاوفن 02بي” الذي ينتمي إلى عائلة القمر الصناعي “جيلين1-” بواسطة صاروخ “كوايتشو1-أيه” (كيه.زد1-أيه)، ودخل القمر المدار المخطط له بنجاح.
وتم تطوير القمر الصناعي بشكل مستقل من قبل شركة “تشانج جوانج” المحدودة لتقنية الأقمار الصناعية، وهو يتمتع بخصائص عالية الدقة، واسعة النطاق، وقدرة على نقل البيانات بسرعة عالية، بحسب الوكالة.
وبحسب (شينخوا) سيشكل القمر الصناعي شبكة مع 14 قمرًا صناعيًا من طراز “جيلين1-” أطلقت في السابق، مما يوفر بيانات وخدمات الاستشعار عن بعد للزراعة والغابات والموارد والبيئة.

روابط ذات صلة

البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب

البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب
هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر

هجوم بطائرة مسيّرة وقذيفة هاون على منزل مقتدى الصدر
برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين

برعاية الفيصل.. نادي جدة الأدبي يستضيف أمسية ثقافية الإثنين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*