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مصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب

مصرع أربعة مدنيين في قصف جوي روسي على ريف إدلب
http://almnatiq.net/?p=807187

لقي أربعة مدنيين مصرعهم بينهم طفل جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية اليوم على مناطق في بلدة البارة بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي.
وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان – الذي يتخذ من لندن مقرًا له – في بيان صحفي أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.
وحسب المرصد ، نفذت طائرات حربية روسية غارات جوية استهدفت خلالها أماكن في بلدة البارة بريف إدلب الجنوبي، وقرية الرفة شرق معرة النعمان، فيما تناوبت مروحيات النظام السوري على استهداف بلدة كفرنبل بالبراميل المتفجرة.
ووفق المرصد ، يأتي تجدد القصف الجوي بعد هدوء اعتيادي ساد المنطقة منذ منتصف الليل، فيما تشهد محاور بريف إدلب الجنوبي الشرقي، ومحور كبانة بجبل الأكراد، عمليات استهدافات متبادلة بالقذائف والرشاشات الثقيلة بين قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جانب، وفصائل المعارضة السورية.

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