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البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب

البيت الأبيض يرفض المشاركة في التحقيق لعزل ترامب
http://almnatiq.net/?p=807214
المناطق - وكالات

رد البيت الأبيض قبل انقضاء المهلة النهائية للدعوة للدفاع عن الرئيس دونالد ترامب في التحقيق المتعلق بإجراءات عزله عبر استنكار العملية القانونية بأكملها باعتبار أنّ “لا أساس لها”.

وقال بات سيبولوني محامي البيت الأبيض في رسالة إلى الديموقراطي جيرولد نادلر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب “كما تعلمون تحقيقكم لا أساس له بالكامل”.

وفي حين لم يستبعد سيبولوني بالمطلق مشاركة البيت الأبيض في العملية، فإن المعنى كان واضحا في قوله أن الديموقراطيين “أضاعوا ما يكفي من وقت أميركا في هذه التمثيلية”.

وبعث سيبولوني الرد قبل دقائق من الموعد النهائي أمام البيت الأبيض لإعلان ما إذا كان يعتزم إرسال ممثلين عنه إلى اللجنة القضائية.

وتعمل اللجنة على تجهيز لائحة اتهام سيصوت عليها المجلس بكامله في وقت لاحق هذا الشهر.

وفي حين انه من المرجح أن ينجح الديموقراطيون في تأمين غالبية لاتهام ترامب في المزاعم ضده باستغلال سلطته عبر الضغط على أوكرانيا للتدخل في انتخابات عام 2020 الرئاسية، إلا أنه من المؤكد أن تتم تبرأته في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الجمهورية.

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