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فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك يشارك في ملتقى التطوع الأول بالقصيم

فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك يشارك في ملتقى التطوع الأول بالقصيم

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فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك يشارك في ملتقى التطوع الأول بالقصيم

فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك يشارك في ملتقى التطوع الأول بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=807272
المناطق - تبوك
شارك فريق نبض الحياة التطوعي بمنطقة تبوك في ملتقى رابطة التطوع الأول على مستوى المملكة الذي شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لرابطة التطوع بالمنطقة انطلاقته أول أمس وذلك بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
وأكد رئيس الفريق المهندس عبدالرحمن بن نوح أهمية هذه المشاركة التي جاءت جنباً إلى جنب أكثر من 45 فريقاً تطوعياً من أنحاء المملكة بمناسبة اليوم العالمي للتطوع.
وقال : إن مشاركة الفريق جاءت للتعريف بأنشطته التطوعية بالإضافة إلى التعرف على برامج الفرق المشاركة وتبادل الخبرة فيما بيننا وبينهم علاوة على تعزيز وتنمية العمل التطوعي واستدامته ومناقشة أهم الأسباب المؤدية إلى تنميته بين أفراد المجتمع الذي ‏ تحقق من خلالها عرض العديد من التجارب التطوعية الملهمة.
وأشار إلى أن الفريق تعرّف من خلال ورش العمل والدورات التطويرية مكامن الاستفادة من طاقات ومبادرات الفرق التطوعية حيث يعمل الفريق وكغيره من الفرق التطوعية بالَمملكة على إرساء وتحقيق التنمية التكافلية في المجتمع وتشجيع العطاء بلا مقابل الأمر الذي انعكس إيجاباً على أعضاء وفريق نبض الحياة وعزز من مشاركاتهم الرائدة وجعل لهم الأسبقية في الأعمال التطوعية التي تفتخر بها المنطقة وأبنائها.
وأعرب المهندس عبدالرحمن في الختام باسمه ونيابة عن أعضاء الفريق عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم الرئيس الفخري لرابطة التطوع بالمنطقة على دعمه الغير محدود للأعمال التطوعية إثر توجيهه بإقامة هذا الملتقى كل عام تأكيدا منه على أهمية الأعمال التطوعية وأثرها
الكبير في التنمية المستدامة لوطننا الغالي.

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