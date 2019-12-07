تعليم تبوك يشارك في اليوم العالمي للتطوع

المناطق - تبوك

شاركت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك أمس في فعالية “نمشي ونتطوع” التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار “تطوع لمستقبل يشمل الجميع” بمشاركة الإدارات الحكومية والجمعيات ولجان التنمية ومجموعات وفرق العمل التطوعي بهدف زيادة الوعي بأهمية الخدمة التطوعية وتحفز المجتمع بمختلف فئاته للمشاركة في الخدمة التطوعية وذلك بممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

ومثل تعليم تبوك في الفعالية المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير ومدير إدارة نشاط الطلاب الدكتور عبدالله الحارثي ومديرة إدارة نشاط الطالبات هدى المندح وعدد من منسوبي ومنسوبات تعليم تبوك.

وأوضح المساعد أن تعليم تبوك حرص على المشاركة في تفعيل اليوم العالمي للتطوع بهدف نشر ثقافة العمل التطوعي وتمكين أدواته وتعزيز قيمته النبيلة وترسيخها في نفوس الطلاب وطالبات وتزويدهم بالمهارات التي تمكنهم من أداء الأعمال التطوعية بكفاءة بما يسهم في تنمية شخصية وطنية فاعلة تتسم بالقيم والمبادئ والمشاركة والتعاون باعتباره من الأخلاق الإسلامية السامية.

وأشار إلى أنه يُعد من مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأحد المرتكزات الهامة لبرنامج التحول الوطني مثمناً مشاركة كشافة تعليم تبوك والمدارس والطلاب والطالبات وأولياء أمورهم في التفعيل.