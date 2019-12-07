أمانة منطقة المدينة المنورة تعتمد مخطط استراحات خاصة و تجارية

المناطق - المدينة المنورة

اعتمدت أمانة منطقة المدينة المنورة عدد من المخططات المخصصة لإنشاء الاستراحات التجارية والخاصة على مساحة تتجاوز المليون متر مربع، بهدف توفير البدائل المناسبة للمواطنين والمستثمرين.

ويتضمن المخطط التنظيمي الجديد على عدد من القطع لاستخدامها كاستراحات خاصة تتراوح مساحاتها بين ( 1.000-3.700) متر مربع ، بالإضافة إلى قطع استراحات تجارية تتراوح مساحاتها بين (6.000-20.000) متر مربع، ويشتمل المخطط على قطع مُخصصة للمرافق العامة ممثلة في المساجد ومركز الهلال الأحمر ومركز الدفاع المدني ومراكز تسوق خدمية.

وتهدف أمانة المدينة من خلال الاعتماد الجديد للمخططات إلى توفير بدائل وخيارات متعددة مناسبة للقضاء على الظواهر السلبية والغير منظمة وحالات التعدي على الأراضي الحكومية والخاصة الأمر الذي يُمكّن المواطنين من بناء استراحاتهم الخاصة بالإضافة إلى مساعدة المستثمرين من تنفيذ برامجهم الاستثمارية في هذا القطاع بطريقة نظامية.