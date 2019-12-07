الهلال الأحمر بتبوك يشارك في اليوم العالمي للتطوع

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شاركت هيئة الهلال الأحمر بتبوك ممثلة بإدارة التطوع أمس في فعالية “نمشي ونتطوع” التي نفذها فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك بمناسبة اليوم العالمي للتطوع تحت شعار “تطوع لمستقبل يشمل الجميع” بمشاركة الإدارات الحكومية والجمعيات ولجان التنمية ومجموعات وفرق العمل التطوعي بهدف تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي والخدمة المجتمعية وذلك بممشى منتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بتبوك نبيل العنزي أن مشاركة الهلال الأحمر في فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع شملت إقامة ركن توعوي في مجمع الحكير المول بتبوك بالإضافة إلى إقامة عدد من المبادرات والفعاليات التطوعية وعدداً من البرامج التوعوية بالمنطقة.