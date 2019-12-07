احدث الأخبار

أميركا تحذر من هجمات جديدة ضد متظاهري العراق
أبرز المواد
 الرئيس العراقي: عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين ببغداد
أبرز المواد
 واشنطن تعاقب قادة ميليشيات عراقية تدعمها طهران «روعوا المتظاهرين»
أبرز المواد
 الهلال الأحمر بتبوك يشارك في اليوم العالمي للتطوع
منطقة تبوك
 أمانة منطقة المدينة المنورة تعتمد مخطط استراحات خاصة و تجارية
منطقة المدينة المنورة
 تعليم تبوك يشارك في اليوم العالمي للتطوع
منطقة تبوك
 الأمير خالد الفيصل يرعى الأمسية الثقافية على كتابه ” إن لم .. فمن ..!؟ ” بجدة الاثنين القادم
منطقة مكة المكرمة
 فريق نبض الحياة التطوعي بتبوك يشارك في ملتقى التطوع الأول بالقصيم
منطقة تبوك
 وزير الطاقة : اكتتاب أرامكو يؤكد قيمة الدولة ويعزز المنهج الاقتصادي للمملكة
أبرز المواد
 أمير منطقة الرياض يرعى الملتقى الأول لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة
منطقة الرياض
 واشنطن : أعمال العنف ضد المتظاهرين بالعراق مروعة ومرعبة
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يرأس الاجتماع الأول لمجلس هيئة تطوير المنطقة
منطقة المدينة المنورة
أميركا تحذر من هجمات جديدة ضد متظاهري العراق

أميركا تحذر من هجمات جديدة ضد متظاهري العراق

أبرز المواد
الرئيس العراقي: عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين ببغداد

الرئيس العراقي: عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين ببغداد

أبرز المواد
واشنطن تعاقب قادة ميليشيات عراقية تدعمها طهران «روعوا المتظاهرين»

واشنطن تعاقب قادة ميليشيات عراقية تدعمها طهران «روعوا المتظاهرين»

أبرز المواد
الهلال الأحمر بتبوك يشارك في اليوم العالمي للتطوع

الهلال الأحمر بتبوك يشارك في اليوم العالمي للتطوع

منطقة تبوك

أميركا تحذر من هجمات جديدة ضد متظاهري العراق

أميركا تحذر من هجمات جديدة ضد متظاهري العراق
http://almnatiq.net/?p=807301
المناطق - وكالات

حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، من هجمات جديدة تستهدف المتظاهرين العراقيين.

وغرد على “تويتر”: “نرى تقارير جديدة عن هجمات عنيفة في بغداد ضد العراقيين الوطنيين”.

وطالب بومبيو “قادة العراق وحكومته بالتحقيق مع المسؤولين عن هذه الهجمات ومقاضاتهم”.

هذا ودعا حسن كريم الكعبي، عضو هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، لعقد جلسة طارئة، يوم الاثنين المقبل الساعة الواحدة ظهراً، بحضور القيادات الأمنية العليا، لاسيما قيادة عمليات بغداد، لمناقشة استهداف المتظاهرين السلميين من جهات مسلحة مجهولة في منطقة السنك وسط بغداد، والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

ومن جانبها، وصفت السفارة الأميركية في بغداد، السبت، على “تويتر” أعمال العنف “الوحشية” التي وقعت، الجمعة، ضد المتظاهرين العزل في العراق بأنها “مروعة ومرعبة”.

وقالت السفارة الأميركية إن الحكومة العراقية ملزمة بحماية المتظاهرين السلميين الذين ينبغي أن يتمتعوا بحق التعبير عن آرائهم دون التعرض لخطر الإيذاء.

وإلى ذلك، قال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية في بيان على “فيسبوك”، السبت، إن الرئيس العراقي، برهم صالح، يتابع مع الجهات المختصة ما حدث الجمعة في بغداد من “اعتداء إجرامي مسلح” قامت به عصابات مجرمة وخارجون عن القانون.

وأضاف البيان أن “الرئيس يؤكد الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين”.

روابط ذات صلة

الرئيس العراقي: عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين ببغداد

الرئيس العراقي: عصابات مجرمة وراء قتل المتظاهرين ببغداد
واشنطن تعاقب قادة ميليشيات عراقية تدعمها طهران «روعوا المتظاهرين»

واشنطن تعاقب قادة ميليشيات عراقية تدعمها طهران «روعوا المتظاهرين»
وزير الطاقة : اكتتاب أرامكو يؤكد قيمة الدولة ويعزز المنهج الاقتصادي للمملكة

وزير الطاقة : اكتتاب أرامكو يؤكد قيمة الدولة ويعزز المنهج الاقتصادي للمملكة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*