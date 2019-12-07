مدني المدينة يصدر بيانا حول انفجار محطة نفط للوقود

المناطق - المدينة المنورة

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اسباب الانفجار الذي وقع بمحطة نفط للوقود الواقعة بحي الروضة بالمدينة يوم الخميس الماضي .

وقال المتحدث الاعلامي العميد خالد الجهني ان نتائج التحقيقات توصلت الى ان الانفجار الذي تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حدث بسب تكون سحابة من بخار الوقود داخل غرفة خزانات الوقود نتيجة تسرب من انابيب التوصيل الموصلة للخزانات مما ادى الى حدوث وميض لحظي عند عمل مضخة دفع الوقود مما تسبب بحدوث الانفجار وقد تم اقفال المحطة وفصل التيار الكهربائي عنها حتى اعادة تأهيلها.