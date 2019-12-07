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8206 مستفيد من المبادرات التطوعية في صحة حفرالباطن

8206 مستفيد من المبادرات التطوعية في صحة حفرالباطن

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8206 مستفيد من المبادرات التطوعية في صحة حفرالباطن

8206 مستفيد من المبادرات التطوعية في صحة حفرالباطن
http://almnatiq.net/?p=807314
المناطق - حفرالباطن

في تعزيز العمل التطوعي ، أقامت صحة حفرالباطن مساء الجمعة والسبت 130 مبادرة تطوعية استفاد منها 8,206مستفيد من خلال مبادراتها المتنوعة داخل المنشآت الصحية والمجمعات التجارية والجهات الحكومية والحدائق العامة والتي تضمنت على العديد من المبادرات الصحية من أبرزها مبادرة التغذية العلاجية ، ومبادرة في بيتنا مسعف ومبادرة أطفالنا أمانه، ومبادرة بركتنا أنتم ، ومبادرة ‏التطعيمات الأولية ضد الإنفلونزا ، ومبادرة لا تنتظر السكري، ومبادرة التوعية بأهمية التبرع بالدم ومبادرة موعدك علينا  ومبادرة من أجلكم نحن هنا مع العديد من المبادرات الأخرى. كما اشتملت المبادرات على  النصائح والإرشادات  التوعوية بأضرار التدخين والألعاب الإلكترونية على الأطفال بالإضافة إلى تثقيفهم بالخدمات الصحية الإلكترونية والسوق الصحي .
و صحة حفرالباطن تؤكد على حرصها المتواصل في تقديم الأعمال التطوعية ورفع مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لهم بما ينعكس بالإيجاب على صحة الفرد والمجتمع.

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