الاتحاد والهلال إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم

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تأهل فريق الاتحاد والهلال إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم وذلك في ختام دور الـ 32 من المسابقة .

وجاء تأهل الهلال بفوزه على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين تناوب على تسجيل أهداف الهلال محمد الشلهوب في الدقيقة 25 و عمر خربين في الدقيقة 55 وأندري كاريلو في الدقيقة 86 وكارلوس إدواردو في الدقيقة الأخيرة من المباراة ، فيما سجل هدفي الجبلين كارلوس دي مورا وحسان بن حدوش في الدقيقتين 28 و82 ، وبهذا الفوز يواجه الهلال فريق الفيصلي في دور الـ16 من المسابقة .

وفي المباراة الثانية تأهل الاتحاد بعد فوزه الصفا بأربعة أهداف مقابل هدف ، حيث سجل الصفا أولا عن طريق حسن الطريدي في الدقيقة 20 وتعادل أليكساندر بريوفيتش للاتحاد في الدقيقة 32 لينتهي الشوط بالتعادل ، وفي الشوط الثاني سجل مانويل دا كوستا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 64 ،وروماريو دا سيلفا هدفين في الدقيقتين 68 و70 ، وبهذا الفوز يواجه الاتحاد في الدور المقبل فريق الفتح ، كما تأهل فريق أبها اليوم إلى الدور المقبل بتغلبه على العربي بهدف دون رد ليختتم دور الـ 32 من المسابقة .