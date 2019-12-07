تأهل فريق الاتحاد والهلال إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم وذلك في ختام دور الـ 32 من المسابقة .
وجاء تأهل الهلال بفوزه على الجبلين بأربعة أهداف مقابل هدفين تناوب على تسجيل أهداف الهلال محمد الشلهوب في الدقيقة 25 و عمر خربين في الدقيقة 55 وأندري كاريلو في الدقيقة 86 وكارلوس إدواردو في الدقيقة الأخيرة من المباراة ، فيما سجل هدفي الجبلين كارلوس دي مورا وحسان بن حدوش في الدقيقتين 28 و82 ، وبهذا الفوز يواجه الهلال فريق الفيصلي في دور الـ16 من المسابقة .
وفي المباراة الثانية تأهل الاتحاد بعد فوزه الصفا بأربعة أهداف مقابل هدف ، حيث سجل الصفا أولا عن طريق حسن الطريدي في الدقيقة 20 وتعادل أليكساندر بريوفيتش للاتحاد في الدقيقة 32 لينتهي الشوط بالتعادل ، وفي الشوط الثاني سجل مانويل دا كوستا الهدف الثاني للاتحاد في الدقيقة 64 ،وروماريو دا سيلفا هدفين في الدقيقتين 68 و70 ، وبهذا الفوز يواجه الاتحاد في الدور المقبل فريق الفتح ، كما تأهل فريق أبها اليوم إلى الدور المقبل بتغلبه على العربي بهدف دون رد ليختتم دور الـ 32 من المسابقة .
الاتحاد والهلال إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
تأهل فريق الاتحاد والهلال إلى دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، اليوم وذلك في ختام دور الـ 32 من المسابقة .
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