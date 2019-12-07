حقق الباطن فوزًا على مضيفه الخليج بهدفين دون رد اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .
وسجل هدفا المباراة كل من عمر العودة ومحمد محسن في الدقيقتين 80 و87 على الترتيب ، ليرتفع رصيد الباطن لـ 25 نقطة في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الخليج عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.
الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج
حقق الباطن فوزًا على مضيفه الخليج بهدفين دون رد اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .
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