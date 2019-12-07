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الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج

الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج

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الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج

الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج
http://almnatiq.net/?p=807339
المناطق _ الرياض

حقق الباطن فوزًا على مضيفه الخليج بهدفين دون رد اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .
وسجل هدفا المباراة كل من عمر العودة ومحمد محسن في الدقيقتين 80 و87 على الترتيب ، ليرتفع رصيد الباطن لـ 25 نقطة في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الخليج عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.

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