الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج

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حقق الباطن فوزًا على مضيفه الخليج بهدفين دون رد اليوم السبت في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 12 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم .

وسجل هدفا المباراة كل من عمر العودة ومحمد محسن في الدقيقتين 80 و87 على الترتيب ، ليرتفع رصيد الباطن لـ 25 نقطة في المركز الثالث ، فيما توقف رصيد الخليج عند 15 نقطة في المركز الخامس عشر.