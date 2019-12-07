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الفغم” يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية

الفغم” يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية

منطقة الرياض

الفغم” يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية

الفغم” يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية
http://almnatiq.net/?p=807342
المناطق _ الرياض

توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة طائرات “الجت” النفاثة.
جاء ذلك التكريم، أمس، بعد ختام البطولة التي نظمها الاتحاد في مطار الرياضات اللاسلكية ببنبان.
ونال أحمد العنزي المركز الأول، وحل ثانياً حمد الرفدان، ثم جاء في المركز الثالث بلال شودري.
وأقيمت البطولة ضمن برنامج الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت الداخلي لنشر الرياضات اللاسلكية وتوسيع قاعدة المشاركة بها من جميع فئات المجتمع.

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