احدث الأخبار

بلدية رجال ألمع تختتم مبادرة التطوع البلدي و”حافظ” يكرّم المشاركين
منطقة عسير
 جامعة الجوف تعتمد هيكلتها الجديدة متضمنةً تغيير مسميات ونقل ارتباطات تنظيمية لعدد من عماداتها ووحداتها الإدارية
منطقة الجوف
 الفغم” يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية
منطقة الرياض
 الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج
أبرز المواد
 وفد طبي من التجمع الصحي بالقصيم يطلع على الأنظمة الصحية ببريطانيا
أبرز المواد
 الاتحاد والهلال إلى دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم
أبرز المواد
 مهرجان الصقور يتوّج الفائزين بـ3 أشواط في يومه السابع بمسابقة الملواح
أبرز المواد
 “البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن” يمهّد الطرق المتضررة في محافظة سقطرى
أبرز المواد
 سمو الأمير خالد الفيصل يرعى حفل جائزة “خط من تراثنا”
أبرز المواد
 عريقات : قرار الكونغرس ضربة لشرعنة الاستيطان وندعو لخطوات ملموسة لحماية حل الدولتين
أبرز المواد
 8206 مستفيد من المبادرات التطوعية في صحة حفرالباطن
المنطقة الشرقية
 مدني المدينة يصدر بيانا حول انفجار محطة نفط للوقود
منطقة المدينة المنورة
بلدية رجال ألمع تختتم مبادرة التطوع البلدي و”حافظ” يكرّم المشاركين

بلدية رجال ألمع تختتم مبادرة التطوع البلدي و”حافظ” يكرّم المشاركين

منطقة عسير
جامعة الجوف تعتمد هيكلتها الجديدة متضمنةً تغيير مسميات ونقل ارتباطات تنظيمية لعدد من عماداتها ووحداتها الإدارية

جامعة الجوف تعتمد هيكلتها الجديدة متضمنةً تغيير مسميات ونقل ارتباطات تنظيمية لعدد من عماداتها ووحداتها الإدارية

منطقة الجوف
الفغم” يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية

الفغم” يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية

منطقة الرياض
الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج

الباطن يتقدم للمركز الثالث في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بعد فوزه على الخليج

أبرز المواد

بلدية رجال ألمع تختتم مبادرة التطوع البلدي و”حافظ” يكرّم المشاركين

بلدية رجال ألمع تختتم مبادرة التطوع البلدي و”حافظ” يكرّم المشاركين
http://almnatiq.net/?p=807355
المناطق _ عسير

اختتمت بلدية محافظة رجال ألمع اليوم، فعاليات مبادرة التطوعي البلدي، وذلك ضمن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع والذي يوافق الخامس من ديسمبر من كل عام ,بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية برجال ألمع ونادي ألمع الرياضي .

وقد اشتملت المبادرة على تنظيف الحدائق والمتنزهات وزرع الشتلات، بهدف دعم وتشجيع العمل التطوعي والتوعية بأهمية الشراكة المجتمعية والحفاظ على المكتسبات الحضرية وتنميتها بمشاركة العديد من المتطوعين لغرس روح التطوع والحفاظ على الممتلكات من خلال هذه المبادرات التطوعية.

من جهته أكد رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ” سعيد بن علي حافظ “أن المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي في الحفاظ على الممتلكات العامة والثروات البيئية ودعم جودة الحياة ورفاهية المجتمع إضافةً إلى مشاركة كافة شرائح المجتمع في الأعمال التطوعية.

كما تم في نهاية الفعالية تكريم المتطوعين في المبادرة تقديراً لهم على مشاركتهم الفعالة ومساهمته في نجاحها وكذلك تحفيزاً لغيرهم على المشاركة في العمل التطوعي الذي يعود بالنفع على الفرد والمجتمع .

 

روابط ذات صلة

مركز الرعاية الأولية بأحد المسارحة يطلق مبادرة “صحتي في مشيي”

مركز الرعاية الأولية بأحد المسارحة يطلق مبادرة “صحتي في مشيي”
” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع

” بر أبها ” تشارك في اليوم العالمي للتطوع
أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع

أمانة عسير و بلدياتها تطلق فعاليات يوم التطوع البلدي بمشاركة ٥ الاف متطوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*