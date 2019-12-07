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مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 3000 ذبيحة في النيجر

مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 3000 ذبيحة في النيجر

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مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 3000 ذبيحة في النيجر

مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي يوزع 3000 ذبيحة في النيجر
http://almnatiq.net/?p=807360
المناطق _ جدة

وزع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، أمس، 3000 ذبيحة من لحوم الهدي والأضاحي التي ذكّيت في موسم حج عام 1440هـ، على مستحقيها في جمهورية النيجر.
وشارك في التوزيع ممثلين عن المشروع، ومسؤولين في حكومة النيجر، كما شاركت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى النيجر في عمليات إدخال اللحوم التي وصلت إلى الميناء.
وأفاد ممثل المشروع توفيق الغامدي، أن توزيع اللحوم شمل جمعيات ومنظمات إنسانية متعددة، تحت إشراف ومتابعة لجنة من قبل حكومة النيجر شكلت لهذا الغرض.
يُذكر أن النيجر تمثل ثاني الدول التي بدأ المشروع في توزيع اللحوم لها هذا العام 1441هـ , وبحسب برنامج توزيع اللحوم خارج المملكة أن يتم توزيع ما يقارب 300 ألف ذبيحة، فيما توزع أكثر من 600 ألف من اللحوم في الداخل، في حين يحرص المشروع على توزيع اللحوم في كراتين مغلفة بعناية تزن 10 كيلو في كل كرتون.

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