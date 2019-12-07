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الحصان ” رجيد ” يحقق كأس جمعية الكشافة

الحصان ” رجيد ” يحقق كأس جمعية الكشافة
http://almnatiq.net/?p=807383
الرياض _ مبارك الدوسري

حقق الحصان ( رجيد ) العائدة ملكيته لـ خالد بن  فهد منير العضياني، كأس جمعية الكشافة العربية السعودية ، خلال حفل سباق نادي الفروسية الــ 34 الذي أُقيم اليوم بالرياض على مسافة 1400 متر مفتوح لجميع الدرجات 4 سنوات فأكثر .

وسلم نائب رئيس جمعية الكشافة السعودية البروفيسور عبدالله بن سليمان الفهد كأس جمعية الكشافة العربية السعودية لصاحب الحصان الفائز  في ختام سباق الشوط الخامس .

وكانت الفرس همامة لـ فيحان المنديل قد حققت المركز الثاني ، فيما جاء الحصان المركز العالي في المركز الثالث، والفرس شرحبيلة في المركز الرابع ، والحصان سعاطير في المركز الخامس، والحصان الأعتم في المركز السادس .

وقد اقامت الجمعية بالمناسبة معرضاً مصوراً يحكي تاريخ سباقات الخيل على كاس الجمعية منذ على مدى عشر سنوات ، أفتتحه مدير عام نادي الفروسية المهندس عادل بن عبدالله المزروع ,

وشهد السباق حضوراً كشفياً كبيراً من رواد الكشافة والقادة ومن مختلف المراحل الكشفية ، وتم تكريم الجهات والقطاعات الكشفية المشاركة .

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