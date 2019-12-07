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صحي ابو شجره بأملج يفعل المشاركة المجتمعية بتطعيم ٢٤٥ حالة

صحي ابو شجره بأملج يفعل المشاركة المجتمعية بتطعيم ٢٤٥ حالة

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صحي ابو شجره بأملج يفعل المشاركة المجتمعية بتطعيم ٢٤٥ حالة

صحي ابو شجره بأملج يفعل المشاركة المجتمعية بتطعيم ٢٤٥ حالة
http://almnatiq.net/?p=807390
أملج _ فايز السميري

قام مركز صحي أبو شجره بأملج بمشاركة مجتمعية فعالة في مهرجان ربيع أملج والمقام بحديقة الأمير فهد بن سلطان وذلك من خلال الركن الخاص بالمركز داخل المهرجان حيث شمل ذلك الارشاد والتوعية بقواعد النظافة العامة التي تحافظ على صحة المجتمع بالإضافة لحملة تطعيم ضد أمراض الشتاء كالإنفلونزا حيث تم تطعيم عدد 245 حالة خلال يومين كما قام الفريق بعمل الكشف عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري لزوار الركن وتم توزيع بروشورات إرشادية وتوعوية للتعامل مع الأمراض المختلفة والمحافظة على الصحة العامة وذلك تحت إشراف مديرة مركز صحي أبو شجرة (شرين الحلواني)

 

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