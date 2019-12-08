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الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتغلب على مونبلييه 3 – 1

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الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتغلب على مونبلييه 3 – 1

الدوري الفرنسي.. باريس سان جيرمان يتغلب على مونبلييه 3 – 1
http://almnatiq.net/?p=807409
المناطق - وكالات

خسر فريق مونبلييه في أرضه أمام فريق باريس سان جيرمان بثلاثة أهدافٍ مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب لا موسون في مدينة مونبلييه جنوب فرنسا، وذلك ضمن الجولة السابعة عشر من مباريات الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 39 نقطة في صدارة قائمة الدوري، بفارق 8 نقاط عن أولمبيك مارسيليا في المركز الثاني، فيما حل مونبلييه في المركز السابع برصيد 24 نقطة.

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