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فوز كبير لبرشلونة يعيده لصدارة الدوري وميسي يتألق بـ”هاتريك”

فوز كبير لبرشلونة يعيده لصدارة الدوري وميسي يتألق بـ”هاتريك”
http://almnatiq.net/?p=807413
المناطق - الرياض

أحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 3 أهداف ليعيد برشلونة إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوز كبير 5-2 على ضيفه ريال مايوركا، السبت.

واعتلى ريال مدريد الصدارة بفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي بعد فوزه على إسبانيول في وقت سابق، لكن فريق المدرب إرنستو فالفيردي كان في أفضل حالاته ليسحق ضيفه ريال مايوركا في كامب نو.

ووضع أنطوان غريزمان أصحاب الأرض في المقدمة بعدما تلقى تمريرة طويلة من الحارس مارك-أندريه تير شتيغن، بينما سجل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 6 مرات، هدفين من خارج منطقة الجزاء، فيما أحرز لويس سواريز هدفا رائعا بكعب قدمه.

وأحرز أنتي بوديمير هدفا لمايوركا من تسديدة بدلت اتجاهها وسكنت الشباك في الشوط الأول قبل أن يسجل مرة أخرى في الشوط الثاني.

لكن ميسي أطلق تسديدة هائلة قبل النهاية ليكمل ثلاثيته ويحقق فوزا مثيرا للإعجاب للفريق الكتالوني.

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