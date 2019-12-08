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8 خطوات لقياس السكر في المنزل بطريقة صحيحة

8 خطوات لقياس السكر في المنزل بطريقة صحيحة
http://almnatiq.net/?p=807429
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أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحت وسم (اضبط سكرك)، أن اتباع عدد من الخطوات يساعد على الحصول على قياس السكر بطريقة صحيحة، باستخدام جهاز القياس في المنزل

وأوضحت أن من تلك الخطوات عند استخدام جهاز قياس السكر غسل اليدين وتجفيفهما قبل الفحص، إدخال شريط الفحص بشكل صحيح في مكان القياس، التأكد من أن أشرطة الفحص متوافقة مع الجهاز

وأضافت أنه يجب إدخال رمز المعايرة في كل مرة يجرى فيها الفحص، والتأكد من كمية الدم المسحوبة، والمحافظة على نظافة الجهاز والتأكد من صلاحية الأشرطة، ومطابقة نتائج الفحص مع نتائج فحص المختبر باستمرار

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