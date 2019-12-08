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أمير عسير يوجه سؤالا للحضور: الراضي عن جودة الإنترنت والهاتف يرفع يده.. وهكذا كانت النتيجة؟

أمير عسير يوجه سؤالا للحضور: الراضي عن جودة الإنترنت والهاتف يرفع يده.. وهكذا كانت النتيجة؟
http://almnatiq.net/?p=807431
المناطق_عسير

أجرى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال استفتاء سريع خلال ورشة عمل بمحايل عسير بشأن الرضا عن جودة وسرعة الإنترنت والهاتف النقال فكانت النتيجة عدم رضاء أي شخص من الحضور.
وكان الأمير عقد بدءًا من الأربعاء الماضي ورش عمل مع قيادات ‫وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات و‫هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لمنطقة ‫عسير.
وفي ورشة محايل عسير التي شملت ‏‫(المجاردة ، بارق‫، رجال ألمع، البرك‫، الحريضة ، القحمة ‫، بحر أبو سكينة) في استفتاء سريع طلب الأمير من الحضور “الراضي فيكم عن جودة وسرعة الإنترنت والهاتف النقال يرفع يده” فكانت النتيجة – لا أحد – ليعيد الأمير السؤال وهو يردد (لأتأكد أنه لم يرفع يده أحد) فكانت النتيجة نفسها.
‏فقال الأمير: “هذا الأمر فهمناه، والدولة والشركات فهمت الرسالة والرسالة وصلت”. وأضاف”بعد 6 أشهر سنجتمع في المكان نفسه وسأسأل السؤال نفسه مع الأشخاص أنفسهم وعلى الأقل سأرى 50 ٪ يرفعون أيديهم” في دلالة على جدّيته وإصراره على تجويد الخدمة.

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